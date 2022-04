Amstel Gold Race

Dopo il Giro delle Fiandre, vinto da Mathieu van der Poel , continua lo spettacolo delle Classiche del Nord. Questo week end tocca all', la, che dà il là alche si completerà con Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. L'anno scorso ci fu la sfida tra vinta dal belga per millimetri , ma questa volta mancherà il corridore della Jumbo Visma ancora alle prese col recupero dopo aver avuto il covid . Pidcock avrà pane per il suoi denti, però, visto che ci sarà allo start proprioche aveva invece conquistato l'edizione del 2019 . Il corridore neerlandese sogna la tripletta in questa stagione con Fiandre-Amstel-Roubaix. Ce la farà? In corsa anche, tra cui Matteo Trentin, Alberto Bettiol, Andrea Bagioli e Davide Ballerini.