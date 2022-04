Ciclismo

Amstel Gold Race - La van Vleuten aveva messo tutte alla frusta sul Cauberg: Balsamo si stacca, ma non la Cavalli

AMSTEL GOLD RACE - Non si è fatta attendere l'azione decisiva sul Cauberg, non si è fatta attendere l'azione della van Vleuten. La neerlandese ha messo tutte alla frusta, facendo staccare diverse 'papabili' per la vittoria finale, vedi la nostra Elisa Balsamo. È rimasta aggrappata però Marta Cavalli che è partita in contropiede.

00:01:20, un' ora fa