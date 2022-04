Amstel Gold Race

Marta Cavalli che è stata una delle poche cicliste a resistere all'affondo FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope aveva comunicato alla propria ammiraglia, quando mancavano 15 km al traguardo, di non riuscire più a tenere il passo delle sue rivali. Alla radio le hanno detto di continuare e provarci, e il resto è storia, con la terza vittoria in carriera per la classe '98. Una vittoria incredibile. Si può definire così il successo a Valkenburg diche è stata una delle poche cicliste a resistere all'affondo della van Vleuten sul Cauberg . E dire che la ragazza dellaaveva comunicato alla propria ammiraglia, quando mancavano 15 km al traguardo, di non riuscire più a tenere il passo delle sue rivali. Alla radio le hanno detto di continuare e provarci, e il resto è storia, con la terza vittoria in carriera per la classe '98.

Davanti si sono fermate e ho colto l'attimo giusto

Una vittoria incredibile. Siamo arrivate in cima al Cauberg e davanti c’è stato un rallentamento nel gruppetto di testa. Io ero in coda, quindi avevo ancora una po’ di velocità. Dalla macchina mi hanno supportato molto, mi hanno spinto a provarci e ha funzionato bene. Ho preso un piccolo gap e nell’ultimo km ho spinto fino alla fine. Ero sorpresa di avere così tanto vantaggio. Penso di aver colto l’attimo giusto perché dietro hanno esitato un poco e ho preso quel vantaggio che poi mi ha permesso di vincere

Avevo detto alla radio che non stavo bene...

Negli ultimi 15 km ho detto per radio che non mi sentivo benissimo, che le gambe mi facevano male e forse non era la mia giornata. Ma poi ho cercato di restare concentrata, dicendomi che questa sensazione era solo in testa e che non avevo niente da perdere. Per me questa vittoria significa molto perché è la giusta ricompensa al lavoro che ho fatto e che le persone intorno a me fanno ogni giorno

