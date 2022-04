Amstel Gold Race

Elisa Balsamo, la campionessa del mondo, aveva inanellato una striscia di vittorie tra Alfredo Binda, Brugge-De Panne van Vleuten le ha rotto le uova nel paniere, con un attacco dei suoi sul Cauberg a portare via un drappello di ragazze che si sarebbe poi giocato la vittoria. Tra queste c'era anche Marta Cavalli che si è fatta trovare pronta ed è partita al momento giusto, costringendo le altre a riorganizzarsi. Cosa non facile visto i dissapori tra Movistar e SD Work, e questo ha permesso alla Cavalli di involarsi verso un successo meritatissimo. Che Italia in questa parte di stagione! Nelle Classiche di questo inizio 2022 c'era stata una sola dominatrice., la campionessa del mondo, aveva inanellato una striscia di vittorie tra Alfredo Binda, Brugge-De Panne e Gand e puntava al colpaccio all'Amstel. Questa volta, però, lale ha rotto le uova nel paniere, con un attacco dei suoi sula portare via un drappello di ragazze che si sarebbe poi giocato la vittoria. Tra queste c'era ancheche si è fatta trovare pronta ed è partita al momento giusto, costringendo le altre a riorganizzarsi. Cosa non facile visto i dissapori tra Movistar e SD Work, e questo ha permesso alla Cavalli di involarsi verso un successo meritatissimo. Che Italia in questa parte di stagione!

L'ordine d'arrivo

Ciclista Tempo 1. Marta Cavalli 3h17'41'' 2. Demi Vollering +4'' 3. Liane Lippert +4'' 4. Annemiek van Vleuten +4'' 5. Katarzyna Niewiadoma +4'' 6. Mavi García +4'' 7. Ashleigh Moolman-Pasio +7'' 8. Elisa Balsamo +9'' 9. Coryn Labecki +9'' 10. Sofia Bertizzolo +9''

Cronaca

Parte la fuga con le azioni di Rooijakkers (Canyon-SRAM Racing) e Henderson (Jumbo Visma), ma le due vengono riprese dal gruppo a circa 70 km dal traguardo. Non mancano però altri allunghi e tentativi, con le big restano lì tutte insieme muro dopo muro. Si decide tutto sul Cauberg, come previsto, e l'azione di Annemiek van Vleuten fa davvero molto male. Si stacca anche la campionessa del mondo Elisa Balsamo e restano insieme alla ciclista della Movistar solo Demi Vollering, con la compagna di squadra Moolman-Pasio, Marta Cavalli, Lippert, Niewiadoma e Mavi García.

Dopo il Cauberg, però, tutte rimangono a guardare, attendendo la nuova mossa della van Vleuten. La neerlandese, questa volta, lascia fare vista la superiorità numerica della SD Work, ma nessuna si muove. Ad un certo punto parte però la Cavalli che fa la sua azione a 1,8 km dalla fine. Ed è un'azione che paga perché dietro ci vuole un po' per riorganizzarsi con le SD Work costrette a rintuzzare spendendo la Moolman-Pasio. La rimonta però non c'è perché la Cavalla via via dritta verso la sua terza vittoria in carriera. La Vollering vince poi la volata platonica per il 2° posto davanti a Lippert e van Vleuten. La Balsamo non era poi così lontana, con la campionessa del mondo che fa 8a.

