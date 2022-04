Amstel Gold Race

tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Ad

1. Michal Kwiatkowski 2. Benoit Cosnefroy 3. Tiesj Benoot

Ciclismo La precisazione su Phinney: sempre rispettate le normative WADA IERI A 23:35

7 in fuga: ci sono anche Rastelli e Gabburo

Ai -246 km parte la fuga di giornata con l'azione di Schelling (Bora Hansgrohe), Liepins (Trek Segafredo), Doull (Education EasyPost), Jacobs (Movistar), Van Poucke (Vlaanderen-Baloise) e la coppia della Bardiani-CSF-Faizané composta da Luca Rastelli e Davide Gabburo. Gabburo dopo un po' di stacca, ma i sei vanno via del loro passo e accumulano un vantaggio di 5 minuti sul gruppo guidato dall'Alpecin Fenix di van der Poel e dalla Ineos Grenadiers di Pidcock. A 96 dal traguardo si sganciano anche Campenaerts e Van Hooydonck, il corridore della Jumbo rientra sulla fuga, quello della Lotto Soudal dopo essere rientrato si stacca invece sul Loorberg. Nuovi allunghi di Wellens e Laporte, ma Alpecin Fenix e, soprattutto, Ineos Grenadiers chiudono su tutti.

Cauberg è decisivo: vanno via Kwiatkowski e Cosnefroy

Sul Keutenberg, a più di 30 km dal traguardo, fa comunque un'azione Benoot che si porta dietro pochissimi corridori. Van der Poel ci mette un po' a rispondere ma si rifà sotto con Asgreen, Kamp, Pidcock, Kwiatkowski, Matthews, Teuns, Hirschi, Küng e Cosnefroy. C'è l'ultimo passaggio sul Cauberg e nessuno sembra intenzionato a partire, tanto che da dietro rientrano quasi Tratnik e Wellens. Al termine del Cauberg parte però Kwiatkowski, cosa che costringe van der Poel a muoversi in prima persona. Con il polacco c'è anche Cosnefroy e i due provano ad involarsi da soli al traguardo.

Van der Poel non rimonta: vince Kwiatkowski

Kwiatkowski e Cosnefroy si danno cambi regolari, mentre dietro aspettano tutti van der Poel. Cosa che regala ai due fuggitivi più di 20'' di margine. Provano a fare qualcosa Hirschi e Asgreen, ma Pidcock agisce da stopper. Niente da fare, questa volta non è rimonta per VDP come fu ai danni di Alaphilippe e Fuglsang nel 2019. Si gioca tutto in volata con Cosnefroy che sembra arrivare prima del polacco, ma il fotofinish dà un altro responso. Vittoria per Kwiatkowski che bissa il successo del 2015.

Rivivi l'Amstel Gold Race (contenuto premium)

Premium Ciclismo Amstel Gold Race 14:22-17:17 Live

Tour de France Netflix produrrà una serie sul Tour 2022: no dall'UAE di Pogacar 06/04/2022 A 21:16