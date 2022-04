Amstel anticipata di una settimana al posto della Roubaix (ci sono le elezioni presidenziali in Francia e l'Infernodel Nord si disputerà il 17 aprile). Tanti nomi per la Classica della Birra, anche se mancherà il n° 1 in carica, ovvero Wout van Aert che Mathieu van der Poel, Continuano le Classiche del Nord e, dopo le emozioni del Fiandre, si passa subito all'anticipata di una settimana al posto della Roubaix (ci sono le elezioni presidenziali in Francia e l'si disputerà il 17 aprile). Tanti nomi per la, anche se mancherà il n° 1 in carica, ovveroche causa covid ha già saltato anche il Fiandre . Il favorito è quindi vincitore del Fiandre , e già vincitore dell'Amstel nel 2019 . Parte da qui il trittico delle Ardenne che si completerà poi con la Liegi del 24 aprile.

Dove guardare l'Amstel Gold Race in tv e live streaming

L'Amstel Gold Race sarà trasmesso in DIRETTA a partire dalle 14:15 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Dalle 13:10 sarà in programma anche la prova femminile con il commento di Fabio Panchetti e Ilenia Lazzaro. L'Amstel Gold Race femminile sarà visibile in streaming su Eurosport Player e Discovery+.

Il percorso

9 km e ci sarà già il primo muro di giornata, con i corridori che affronteranno il Slingerberg (1,3 km al 4,8%), seguito da Adsteeg e Lange Raarberg. Ci sarà poco spazio per respirare perché qualche km più tardi si andrà sul Bergseweg, sul Sibbergrubbe e sul Cauberg (0,9 km al 7,5%). Il primo dei tre passaggi sul muro con più storia di questa corsa. Una volta scollinato il Cauberg ecco la linea del traguardo che apre al circuito. Si rientrerà sul Geulhemmerberg per prendere la via del Wolfsberg, saltando invece i muri di Heiweg e dal Kallenberg che erano presenti nell'edizione del 2019 vinta da VDP. Dopo quasi 100 km si arriva sul Camerig che sarà il muro più lungo di giornata (4,6 km al 4%). Si prosegue di muro in muro, accumulando fatica, anche se fino al secondo passaggio sul Cauberg si potrà fare poco per i big. Arrivati sul Bemelerberg, si comincerà a fare sul serio con tanti muri uno ravvicinato all'altro. Poi Loorberg, Gulperbergweg (0,5 km 9,8%), Kruisberg (0,7 km all'8,3%) e Eyserbosweg (1,1 km al 7,4%) nel giro di 20 km e ognuno di questi potrà essere il trampolino di lancio per lanciare l'azione decisiva per andare a traguardo. A 23,9 km dall'arrivo terzo e ultimo passaggio sul Cauberg che sarà il vero momento clou di questa giornata. Chi lascia le ruote in quel punto potrebbe davvero non rientrare più sulla testa della corsa. Ma non è finita qui perché i corridori avranno anche il muro del Geulhemmerberg e, a 4,6 km dal traguardo, ancora il Bemelerberg. Muri non impossibili, ma dopo 250 km e 33 muri si può anche andare in confusione. Ultimi 4 km con qualche sale e scendi e uno strappetto all'altezza dell'ultimo km: niente di che, perché è ormai tutto pronto per la volata di Valkenburg.

Tutti i muri

-Al km 9,1 Slingerberg (1,3 km al 4,8%),

-Al km 13,8 Adsteeg (0,7 km al 3,5%),

-Al km 22 Lange Raarberg (1,8 km al 3,9%),

-Al km 37,7 Bergseweg (2,6 km al 3,3%),

-Al km 49,4 Sibbergrubbe (1,8 km al 3,9%),

-Al km 53,8 Cauberg (0,9 km al 7,5%),

-Al km 58,3 Geulhemmerberg (1 km al 6,2%),

-Al km 76,6 Wolfsberg (1,1 km al 3%),

-Al km 79,5 Loorberg (1,6 km al 4,9%),

-Al km 91 Schweibergerweg (2,4 km al 4,5%),

-Al km 98,7 Camerig (4,6 km al 4%),

-Al km 111 Drielandenpunt (2 km al 5,7%),

-Al km 114,1 Gemmenich (0,8 km 6,6%),

-Al km 121,2 Vijlenerbos (2,9 km al 3,7%),

-Al km 126 Erperheide (1,4 km al 5,6%),

-Al km 135,6 Gulpenerberg (0,6 km al 7%),

-Al km 138,7 Plettenberg (1 km al 4,2%),

-Al km 140,8 Eyserweg (2,1 km al 4,4%),

-Al km 145,3 Sint Remigiusstraat (1 km al 7,8%),

-Al km 150,6 Vrakelberg (0,6 km al 7,6%),

-Al km 158,3 Sibbergrubbe (1,8 km al 3,9%),

-Al km 162,7 Cauberg (0,9 km al 7,5%),

-Al km 167,3 Geulhemmerberg (1 km al 6,2%),

-Al km 180 Bemelerberg (0,9 km al 4,6%),

-Al km 195,1 Loorberg (1,6 km al 4,9%),

-Al km 203,3 Gulperbergweg (0,5 km 9,8%),

-Al km 210 Kruisberg (0,7 km all'8,3%),

-Al km 211,9 Eyserbosweg (1,1 km al 7,4%),

-Al km 216,3 Fromberg (1,7 km al 4%),

-Al km 220,2 Keutenberg (1,6 km al 5,3%),

-Al km 230,2 Cauberg (0,9 km al 7,5%),

-Al km 234,8 Geulhemmerberg (1 km al 6,2%),

-Al km 246,8 Bemelerberg (0,9 km al 4,6%),

I favoriti

Vedendo come è andato forte lo scorso anno, da queste parti, non possiamo non mettere in prima fila Tom Pidcock. Il britannico è andato un po' a corrente alternata in questa prima parte di stagione, staccandosi alla Milano-Sanremo e non riuscendo ad essere della partita per la vittoria al Fiandre. Resta però la grande prestazione all'Attraverso le Fiandre. Lui ci riproverà all'Amstel, conscio di aver già battuto in carriera van der Poel. Eh sì, il favorito numero 1 per il successo è VDP. Il neerlandese l'ha già vinta questa corsa, sui muri diciamo se la cava e in volata ha lo spunto migliore di tutti i rivali in corsa. Nonostante la sua annata fosse partita tra mille incognite, a causa dell'infortunio alla schiena, ora è il grande favorito per vincere Fiandre, Amstel e Roubaix nel giro di tre settimane.

Ci sono i 'solito' Mohoric e Asgreen che hanno vinto Classiche pesanti negli ultimi due anni ma, se dovessero arrivare in fondo con altri corridori, non hanno lo stesso spunto di velocità. Non come Laporte, Sénéchal, Cosnefroy e Matthews per intenderci. Kwiatkowski e Van Avemaert erano dei nomi spendibili, lo sono tutt'ora, ma sicuramente non sono le nostre prime scelte. Occhio però a van Baarle dopo il bel 2° posto al Fiandre. Giocherà in proprio o aiuterà Pidcock?

C'è spazio anche per gli italiani in questa corsa. C'è Matteo Trentin che torna a lavorare per sé dopo essere stato gregario di Pogacar al Fiandre, ma c'è anche Alberto Bettiol che ha dimostrato di avere ancora qualcosa da poter mettere sul piatto. In casa Quick Step, in caso di arrivo in volata, c'è sempre il nostro Davide Ballerini, così come Andrea Bagioli pronto a partire con un'azione da finisseur. Il tutto senza dimenticarci di Pasqualon che potrebbe avere la sua occasione dopo aver lavorato in questo inizio di annata per Kristoff e Girmay.

Pidcock, van der Poel *****

Laporte, Sénéchal, Cosnefroy ****

Matthews, Mohoric, Asgreen, van Baarle, Kwiatkowski, Van Avemaert, Trentin, Turgis **

Benoot, Campenaerts, Degenkolb, Aranburu, Madouas, Hirschi, Teuns, Coquard, Valgren **

Dumoulin, Bagioli, Gilbert, Bettiol, Kragh Andersen, Pasqualon, Wright, Barguil, Wellens *

Info utili

-Orario di partenza: 10.26,

-Orario d'arrivo: 16.47 circa,

-Lunghezza: 254,1 km,

-Dislivello: 3460 metri,

-Muri: 33,

-Edizione: 56esima,

