Ciclismo

Amstel Gold Race - Van Vleuten attacca la Elisa Balsamo, ma vince Marta Cavalli: gli highlights

AMSTEL GOLD RACE - Altra vittoria italiana in una Classica. Dopo i successi di Elisa Balsamo a Trofeo Binda, Gand e Brugge-De Panne, arriva quella di Marta Cavalli che si prende l'Amstel Gold Race. E dire che la van Vleuten ci aveva provato con un'azione delle sue sul Cauberg ma, dopo aver staccato diverse cicliste, non è riuscito a fare lo stesso con la Cavalli che è andato in contropiede.

