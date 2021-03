Grazie al rinnovo dell’accordo con Infront, Eurosport e GCN Global Cycling Network continueranno a trasmettere tutte le 7 corse maschili e femminili del circuito Flanders Classics oltre all’Amstel Gold Race. La Gent-Wevelgem di domenica 28 marzo, LIVE su Eurosport 1 ed Eurosport Player dalle 14:20, e la Dwars door Vlaanderen di mercoledì 31 (in diretta dalle 15:00) sono l’antipasto di un "mese classico" del ciclismo di ritrovata tradizione: dalla settimana santa delle Fiandre alla Liegi-Bastogne-Liegi, aprile scatta sulle strade del Nord con il Giro delle Fiandre per la prima volta in diretta integrale dalla partenza.

Giro delle Fiandre, Domenica 4 aprile

Giunta alla sua 105ª edizione, la Ronde van Vlaanderen si corre quest’anno il giorno di Pasqua, in diretta integrale su Eurosport 1 ed Eurosport Player a partire dalle 09:55. Eurosport trasmetterà anche il Fiandre Femminile dalle 16:45.

Amstel Gold Race, Domenica 18 aprile

Sempre di domenica e sempre sulle strade dei maestri del Nord, non disputata l’anno scorso a causa della Pandemia Covid-19, l’Amstel Gold Race fa il suo grande ritorno il 18 aprile, LIVE dalle 14:00 su Eurosport 1 ed Eurosport Player.

Freccia Vallone, Mercoledì 21 aprile

Il trittico delle Ardenne prosegue sulle durissime pendenze del Mur de Huy: il traguardo simbolo della Freccia-Vallone in diretta su Eurosport 1 ed Eurosport Player: alle 11:00 la gara femminile e dalle 14:00 la corsa maschile.

Liegi-Bastogne-Liegi, Domenica 25 aprile

La Decana chiude un mese di splendidi Monumenti fra le sue celebri côtes, che hanno scritto pagine indelebili di storia del ciclismo. La Liegi Femminile sarà in diretta dalle 11:00 e a seguire, dalle 13:30 sempre su Eurosport 1 ed Eurosport Player, l’attesissima Doyenne.

La Casa del Ciclismo di Eurosport è sempre più grande grazie a una nuova partnership con l’UCI, che permetterà all’emittente di trasmettere 290 giorni di ciclismo in diretta nel corso del 2021: eventi World Tour con il commento di Luca Gregorio, Fabio Panchetti, Riccardo Magrini e Wladimir Belli.

Il Flanders Classics in diretta su Eurosport e GCN:

1. Gent-Wevelgem: domenica 28 marzo

2. Dwars door Vlaanderen: mercoledì 31 marzo

3. Giro delle Fiandre: domenica 4 aprile

4. Scheldeprijs: mercoledì 7 aprile

5. Freccia del Brabante: mercoledì 14 aprile

6. Brussels Cycling Classic: sabato 28 agosto

7. Omloop Het Nieuwsblad: sabato 26 febbraio 2022

Ad aprile c’è anche tanto ciclismo per gli scalatori LIVE sui canali di Eurosport ed Eurosport Player: da lunedì 5 a sabato 10, tutti i giorni dalle 15:30, il Giro dei Paesi Baschi; da mercoledì 14 a domenica 18 la Volta a la Comunitat Valenciana, dal 19 al 23 aprile il Tour of the Alps e dal 27 aprile al 2 maggio il Tour di Romandia.

Eurosport è disponibile su Sky ai canali 210 e 211, su DAZN e discovery+ nuovo servizio streaming del gruppo Discovery. Eurosport Player è disponibile anche su TIMVISION.

