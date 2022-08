Ciclismo

Arctic Race of Norway - Finale troppo duro per Groenewegen, vince Zingle in solitaria: rivivi l'arrivo

ARCTIC RACE OF NORWAY - Doveva essere volata finale a Mo i Rana, ma Groenewegen non riesce a trovare il rapporto giusto sull'arrivo in leggera salita. Anzi, non c'è neanche la volata perché anticipa tutti Zingle che vince per distacco su Gruzdev, Burgaudeau e Capiot.

