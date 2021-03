Dopo l’asta pro protezione civile dello scorso anno in piena pandemia Covid, anche in una stagione difficile come questa si è riuscito a recuperare l’evento, promosso dal meccanico azzurro Enrico Pengo, sul sito www.regalaunsogno.org fino al 22-23-24 Marzo (come lo scorso anno ci saranno 3 sezioni che si concluderanno in giorni diversi).

Hanno aderito al momento campioni e campionesse del ciclismo su strada e non solo: pista, ciclocross, mtb saranno rappresentati. Tra gli oggetti spiccano i nomi di campioni come Matteo Trentin, Julian Alaphilippe, Tadej Pogacar, Giovanni Visconti, Alberto Contador, Filippo Pozzato,Leonardo Paez e azzurri come Marco Marcato, Davide Martinelli, Simone Velasco, Jakob Dorigoni. Tra le donne troviamo le azzurre Elisa Balsamo, Alice Maria Arzuffi, Francesca Baroni. Importante anche il supporto dei teams e delle aziende che supportano l’asta con del materiale limited edition: ringraziamo Astoria, Scicon, Specialized, Sidi, FSA, Ottica Le Volte Oakley, ProAction. Altri nomi importanti si stanno aggiungendo – come da prassi- in questi giorni.

L’asta supporta da anni l’attività dell’associazione "Proviamo Insieme per l’Handicap". L’ Associazione di volontariato “Proviamo Insieme per l’handicap“, nata il 16 febbraio 1997 e diventata O.N.L.U.S. ( Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) il 7 novembre 2000, ha sede in Viale Venezia a Camisano Vicentino (Vi). L’ associazione coinvolge circa un centinaio di volontari con lo scopo di aiutare portatori di handicap psichici e fisici, residenti nel Comune di Camisano Vicentino e nei paesi limitrofi, e le loro famiglie. Nel 2002 il Comune di Camisano concede, in comodato gratuito per 30 anni, una vecchia fattoria. L’ Associazione ristruttura a proprie spese, prima la Casa colonica, creando un centro occupazionale diurno per 30 ragazzi chiamato casa “IL SOGNO “, poi dal 2009 la stalla e il fienile per farne una “Casa famiglia” per 10 persone. L’asta supporta il progetto della Casa Famiglia “Dopo di Noi”.

Una parte del ricavato di quest’anno sarà devoluto anche quest’anno alla Fondazione Michele Scarponi, intitolata al grande campione marchigiano scomparso il 22 aprile del 2017. La Fondazione si batte per la sicurezza di chi pedala sulle nostre strade ed è stata voluta fortemente dalla Famiglia di Michele.

Sezione 'Dona Subito'

“Dona Subito” dove trovare abbigliamento vintage, borracce Elite Limited Edition e dorsali dei principali giri a tappe. Per info sul Dona Subito clicca qui: Anche quest’anno è presente – per tutti i collezionisti e appassionati- una sezionedove trovare abbigliamento vintage, borracce Elite Limited Edition e dorsali dei principali giri a tappe. Per info sul Dona Subito clicca qui: https://www.regalaunsogno.org/dona-subito/dona-subito-2021

