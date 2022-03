Ciclismo

Attraverso le Fiandre 2022 - Mathieu van der Poel ingiocabile! Si mangia Tiesj Benoot e vince lo sprint: rivivilo!

Mathieu van der Poel, olandese del team Alpecin-Fenix, batte Tiesj Benoot nello sprint a due e si prende di forza il trono della Dwars door Vlaanderen 2022. 37esima vittoria da professionista per l'olandese classe 1995! Terzo posto per Tom Pidcock, che si aggiudica la volata dei battuti. Pogacar superato dal connazionale Tratnik per il nono posto.

00:00:54, 38 minuti fa