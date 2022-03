settimana santa in Belgio che prosegue con l'Attraverso le Fiandre e avrà il suo culmine con il Giro delle Fiandre del 3 aprile. La gara con arrivo a Waregem è l'ultimo appello per conoscere come stanno le gambe e per capire le reali velleità in vista della seconda Monumento della stagione ( 13 muri e 8 settori in pavé. Chi vincerà? Occhio, c'è anche Pogacar che, a sua volta, si testerà in vista del prossimo Tour de France. Parliamo della 5a tappa della Grande Boucle, la Lille-Arenberg che avrà 11 settori in pavé e che potrà decidere la corsa più delle salite che verranno nei giorni successivi. La Gand, vinta da Girmay , ha lanciato lain Belgio che prosegue con l'e avrà il suo culmine con il Giro delle Fiandre del 3 aprile. La gara con arrivo aè l'ultimo appello per conoscere come stanno le gambe e per capire le reali velleità in vista della seconda Monumento della stagione ( dopo la Sanremo vinta da Mohoric ). Il percorso del 2022 è molto più duro rispetto agli anni precedenti, con. Chi vincerà? Occhio, c'è ancheche, a sua volta, si testerà in vista del prossimo Tour de France. Parliamo della 5a tappa della, la Lille-Arenberg che avrà 11 settori in pavé e che potrà decidere la corsa più delle salite che verranno nei giorni successivi.

Il percorso

Waregem, ma fino a Tiegem sarà tutto sommato una corsa facile. Primi intoppi a 53,5 km, col primo settore di pavé, il Varentstraat. Da allora cominciano le insidie con Kwaremont, Zeelstraat, Knokteberg, Stooktestraat, Hotond e Kortekeer in rapida successione. Prime volte per il Zeelstraat (3,3 km al 2,9%, picco al 5,6%) e per lo Stooktestraat (0,9 km al 6%, picco al 9,5%) che prendono il posto di Steenbeekdries, Vossenhol e Taaienberg che venivano affrontati fino alla passata stagione. Poi il passaggio dal secondo settore in pavé di giornata, quello di Mariaborrestraat che verrà affrontato due volte. Poi di nuovo i muri col Berg ten Houte (in pavé), Kanarieberg, Knokteberg e Hotond. Dopo il quarto settore in pavé i corridori affronteranno il Ladueze, una delle novità di questa edizione. Poi andranno verso Doorn invece di fare il classico passaggio a verso Stationsberg. Negli ultimi 20 km, altri due muri: Nokereberg e la novità dell'Holstraat dopo il doppio passaggio sul settore di Herlegemstraat (andata e ritorno). Lo scollinamento sullo Holstraat sarà a 11,5 km dal traguardo. Difficile fare davvero la differenza lì, ma saranno comunque passati più di 172 km. C'è giusto un dentello subito dopo e poi sarà addirittura in contropendenza fino all'arrivo di Waregem. Dopo 22 km si passa da Harelbeke, teatro - qualche giorno fa - del finale della E3 Saxo Bank Classic . A 36,5 km ci sarà invece il primo passaggio a, ma fino a Tiegem sarà tutto sommato una corsa. Primi intoppi a 53,5 km, col primo settore di pavé, il Varentstraat. Da allora cominciano le insidie con Kwaremont, Zeelstraat, Knokteberg, Stooktestraat, Hotond e Kortekeer in rapida successione. Prime volte per il(3,3 km al 2,9%, picco al 5,6%) e per lo(0,9 km al 6%, picco al 9,5%) che prendono il posto di Steenbeekdries, Vossenhol e Taaienberg che venivano affrontati fino alla passata stagione. Poi il passaggio dal secondo settore in pavé di giornata, quello di Mariaborrestraat che verrà affrontato due volte. Poi di nuovo i muri col Berg ten Houte (in pavé), Kanarieberg, Knokteberg e Hotond. Dopo il quarto settore in pavé i corridori affronteranno il, una delle novità di questa edizione. Poi andranno verso Doorn invece di fare il classico passaggio a verso Stationsberg. Negli ultimi 20 km, altri due muri: Nokereberg e la novità dell'dopo il doppio passaggio sul settore di Herlegemstraat (andata e ritorno). Lo scollinamento sullo Holstraat sarà a 11,5 km dal traguardo. Difficile fare davvero la differenza lì, ma saranno comunque passati più di 172 km. C'è giusto un dentello subito dopo e poi sarà addirittura in contropendenza fino all'arrivo di Waregem.

Tutti i muri

-Al km 62 Nieuwe Kwaremont (2 km al 4,8%, picco al 9,4%),

-Al km 71 Zeelstraat (3,3 km al 2,9%, picco al 5,6%),

-Al km 79,5 Knokteberg-Côte du Trieu (1 km all'8%, picco al 10,6%),

-Al km 88 Stooktestraat (0,9 km al 6%, picco al 9,5%),

-Al km 92,5 Hotond (1,2 km al 4,1%, picco al 9,5%),

-Al km 99,5 Kortekeer (0,9 km al 6,8%, picco al 10,5%),

-Al km 113 Berg ten Houte (1,1 km al 5,6%, picco al 10,6%),

-Al km 119 Kanarieberg (0,9 km al 8,8%, picco al 10,5%),

-Al km 131,5 Knokteberg-Côte du Trieu (1,2 km al 5,2%, picco al 10,5%),

-Al km 135 Hotond (1,2 km al 4,1%, picco al 9,5%),

-Al km 146 Ladeuze (1,2 km al 5,2%, picco al 10,5%),

-Al km 162 Nokereberg (0,4 km al 3,6%, picco al 7,5%),

-Al km 172,5 Holstraat (0,6 km al 2,6%, picco all'8,7%),

Tutti i settori in pavé

-Al km 55,4 Varentstraat (2 km),

-Al km 102,5 Mariaborrestraat (2,4 km),

-Al km 113 Berg ten Houte (0,9 km)

-Al km 143 Mariaborrestraat (2,4 km),

-Al km 156 Doorn (0,8 km)

-Al km 162 Nokereberg (0,4 km)

-Al km 171,2 Herlegemstraat (0,8 km),

-Al km 172,5 Herlegemstraat (0,8 km),

Dove guardare l'Attraverso le Fiandre in tv e live streaming

L'Attraverso le Fiandre sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 14:45 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

I favoriti

van Aert che, dopo non essersi preso neanche un giorno di riposo dalla Parigi-Nizza ad oggi, lascia campo libero fino al Giro delle Fiandre. In casa Jumbo Visma mancherà anche Laporte, spazio quindi a Benoot e Teunissen che hanno fatto da gregari in queste prime Classiche dell'anno. Ci sarà però Mathieu van der Poel e per l'ex campione nazionale neerlandese sarà la prima Classica del Nord in questa stagione. VDP ha messo in moto il motore con Milano-Sanremo e Settimana Coppi e Bartali e non è andato affatto male: 3° nella Classicissima e ha vinto Non ci saràche, dopo non essersi preso neanche un giorno di riposo dalla Parigi-Nizza ad oggi, lascia campo libero fino al Giro delle Fiandre. In casa Jumbo Visma mancherà anche Laporte, spazio quindi ache hanno fatto da gregari in queste prime Classiche dell'anno. Ci sarà peròe per l'ex campione nazionale neerlandese sarà la prima Classica del Nord in questa stagione. VDP ha messo in moto il motore con Milano-Sanremo e Settimana Coppi e Bartali e non è andato affatto male: 3° nella Classicissima e ha vinto la tappa di Montecatini

In prima fila con VDP c'è Mads Pedersen. Il danese ha raccolto due vittorie in stagione e si è piazzato alla Milano-Sanremo (6°) e alla Gand (7°). Il suo grande obiettivo è il Giro delle Fiandre, ma una doppietta partendo dal successo a Waregem non sarebbe male. Cercano riscatto poi i Quick Step: non ci sono né Asgreen né Alaphilippe, ma il team belga lascerà liberi Lampaert e Ballerini. Resta comunque a disposizione Jakobsen, caso mai si dovesse arrivare in volata.

E Pogacar? Non è mai da escludere per il nome del presunto vincitore, anche se in questo caso l'UAE Emirates dovrebbe puntare su Trentin e Ackermann. Lo sloveno si preparerà sul pavé, come ha fatto Roglic quando ha provato il GP di Denain. Anche se Pogacar ha già fatto a suo tempo il pavé, con un 15° posto al Giro delle Fiandre Under 23 nel 2018.

van der Poel, Mads Pedersen *****

Lampaert, Ballerini, Benoot, Campenaerts, Kristoff, Kragh Andersen, Turgis ****

Van Baarle, Trentin, Van Avermaet, Naesen, Küng, García Cortina, Boasson Hagen ***

Pogacar, Philipsen, Politt, Coquard, Bettiol, Vanmarcke, Aranburu, Degenkolb, Terpstra, Van Gestel, Teunissen **

Pidcock, Viviani, Ackermann, Jakobsen, De Lie, Moscon, Sam Bennett, Groenewegen, Debusschere *

L'albo d'oro delle ultime edizioni

2021 Dylan van Baarle;

2020 Non disputata;

2019 Mathieu van der Poel;

2018 Yves Lampaert;

2017 Yves Lampaert;

2016 Jens Debusschere;

2015 Jelle Wallays;

2014 Niki Terpstra;

2013 Oscar Gatto;

2012 Niki Terpstra;

2011 Nick Nuyens;

2010 Matti Brebschel;

Info utili

-Orario di partenza: 12:55,

-Orario d'arrivo: tra le 17:06 e le 17:31,

-Lunghezza: 183,7 km,

-Dislivello: 1649 metri,

-Muri: 13,

-Settori pavé: 8,

-Edizione: n° 76,

