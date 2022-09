Importante notizia per il ciclismo italiano. Ci lamentiamo sempre dell'assenza di squadre italiane ad alto livello, non avendo purtroppo team tra quelli con licenza World Tour. Non è la stessa cosa, ma è una giornata storica per la squadra Under 23 della Cycling Team Friuli (CTF) che ha ampliato la sua collaborazione con la Bahrain Victorious, diventandone ufficialmente Development Team a partire dal 2023. Per Development Team si intende un vero e proprio vivaio a disposizione della Bahrain che potrà andare a pescare tra i giovani corridori friulani per il futuro della propria squadra. Una bella notizia per valorizzare giovani importanti, visto che dal team friulano sono usciti - in questi anni - corridori come Giovanni Aleotti, Mattia Bais, Davide Bais e Matteo Fabbro.

Jonathan Milan, Fran Miholjević, vincitore in questo 2022 di Non solo, dal Cycling Team Friuli è uscito anche campione olimpico nel quartetto dell'inseguimento a squadre a Tokyo con Ganna, che ha intrapreso la carriera da ciclista su strada proprio con la Bahrain Victorious nel 2021 dopo gli anni di formazione nel team friulano. E sempre dal CTF arriverà, nella prossima stagione, il croato, vincitore in questo 2022 di una tappa del Giro di Sicilia (indossando anche la maglia di leader per un giorno) e dei campionati nazionali a cronometro in Croazia.

La Bahrain Victorious ha ufficializzato la partnership anche con la Cannibal U19 International, team belga che diventerà anch'esso Development Team per la Bahrain. Formazione che, col suo nome, cerca di omaggiare la più grande star del mondo del ciclismo, Eddy Merckx, il Cannibale.

Le parole di Milan Erzen (AD Bahrain Victorious)

Stiamo creando un ecosistema che aiuti a ispirare e sviluppare i migliori giovani ciclisti fin dalla gioventù per raggiungere le loro ambizioni. CTF e Cannibal Team hanno già stabilito nel tempo eccellenti infrastrutture, il che è evidente dai loro talentuosi corridori e risultati. Il nostro supporto aiuterà CTF e Cannibal a portarlo al livello successivo e ad essere competitivi in uno spazio in crescita con l'aiuto dei nostri partner tecnici come Merida Bikes, Alé e Rudy Project. Speriamo che il supporto del nostro team li aiuti a prepararsi per il WorldTour

