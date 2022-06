Ciclismo

Giro del Belgio - Finalmente Jakobsen: batte Philipsen e fa 10 in stagione, rivivi la volata

GIRO DEL BELGIO - Era stato uno dei più vincenti in questa stagione, ma in questo Giro del Belgio Jakobsen non era andato ancora a segno. All'ultima tappa, però, ecco la stoccata vincente battendo Philipsen e Thijssen, 8° posto invece per Alberto Dainese. Quick Step Alpha Vinyl che festeggia anche per il successo di Mauro Schmid in classifica generale.

