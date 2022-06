Ciclismo

Giro del Belgio - La Worst vince sotto la pioggia di Geraardsbergen, alla Skalniak-Sojka la classifica: rivivi l'arrivo

GIRO DEL BELGIO - Si chiude il Giro del Belgio femminile col bel successo di Annemarie Worst che batte tutte sullo strappetto, sul pavé, Geraardsbergen. Non solo ciclocross quindi per l'atleta neerlandese che centra la sua prima vittoria in carriera su strada. Sul podio di giornata la Bossuyt (2a) e la van Rooijen (3a). Al 4° posto la polacca Skalniak-Sojka che conquista la classifica generale.

00:01:05, un' ora fa