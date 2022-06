Ciclismo

Giro del Belgio - Lampaert squalificato per aver ostacolato Wellens: le immagini alla moviola

GIRO DEL BELGIO - Aveva vinto la cronometro di Scherpenheuvel-Zichem, ma Lampaert non avrà un piazzamento in classifica generale per aver ostacolato Wellens durante la volata per il km d'oro dove c'erano in palio secondi di abbuono. E Wellens voleva fare la volata per ostacolare la leadership di Mauro Schmid. Risultato? La squalifica di Lampaert.

00:00:51, 18 minuti fa