JasperPhilipsen a timbrare il cartellino, battendo il danese e van Poppel. De Lie 4°, Dainese 6°, questa volta lo sprint lo fa Jakobsen ma arriva solo 7° al traguardo. Tappa caratterizzata dalla solita fuga che, però, è stata controllata senza problemi. Unico sussulto l'azione da finisseur tentata da Rasmus Tiller, ben sedata da parte delle squadre dei velocisti. È ancora volata dopo il successo di Mads Pedersen a Maarkedal nella frazione inaugurale. L'ex campione del mondo ci prova anche a Knokke-Heist, ma questa volta èa timbrare il cartellino, battendo il danese e. De Lie 4°,6°, questa volta lo sprint lo fama arriva solo 7° al traguardo. Tappa caratterizzata dalla solita fuga che, però, è stata controllata senza problemi. Unico sussulto l'azione da finisseur tentata da, ben sedata da parte delle squadre dei velocisti.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Jasper Philipsen 3h48'48'' 2. Danny van Poppel st 3. Mads Pedersen st 4. Arnaud De Lie st 5. Sasha Weemaes st 6. Alberto Dainese st 7. Fabio Jakobsen st 8. Hugo Hofstetter st 9. Stanislaw Aniolkowski st 10. Gerben Thijssen st

6 in fuga: Pedersen si stacca e rientra

Si parte con una fuga di 6 corridori: all'attacco Vandevelde (Minerva), Relaes (Tarteletto Isorex), Theo Bonnet (Geofco-Doltcini Materiel Velo), Havik (BEAT), van der Meer e van Sintmaartensdijk (VolkerWessels Team). I 6 non superano però i 2' di vantaggio e vengono ripresi dal gruppo all'ingresso del circuito finale di Knokke-Heist. Ai -30 si perde Mads Pedersen, ma riesce a rientrare in gruppo.

È la volta di Philipsen: 6° Dainese

Sembra tutto pronto per la seconda volata di questo Giro del Belgio, ma c'è un tentativo di Rasmus Tiller ai -12, tentativo però chiuso dalle squadre dei velocisti. Ecco quindi lo sprint, lunghissimo, col successo di Jasper Philipsen che vince davanti a van Poppel e proprio Mads Pedersen che arriva solo 3°, ma resta leader della corsa. Solo 6° Alberto Dainese, fa ancora peggio Jakobsen che non va oltre al 7° posto dopo non essere neanche riuscito a fare la volata alla prima tappa.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Mads Pedersen 7h37'57'' 2. Jasper Philipsen +6'' 3. Tim Wellens +12'' 4. Danny van Poppel +14'' 5. Mauro Schmid +14'' 6. Quinten Hermans +17'' 7. Yves Lampaert +17'' 8. Florian Sénéchal +17'' 9. Loïc Vliegen +18'' 10. Axel Zingle +19''

