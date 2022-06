Ciclismo

Giro del Belgio - Quinten Hermans scatenato dopo la vittoria di Durbuy: un bel tuffo in piscina per festeggiare

GIRO DEL BELGIO - Temperature altissime in Nord Europa tanto che, dopo una corsa in bici, è giusto rinfrescarsi un attimo. Quinten Hermans ha preso un po' troppo alla lettera questo 'consiglio' e si è tuffato in una piscina pubblica dopo aver vinto la quarta tappa del Giro del Belgio a Durbuy. A sua discolpa, faceva davvero molto caldo... [Video credit: @IntermarcheWG].

00:00:21, un' ora fa