Ciclismo

Giro del Belgio - Quinten Hermans stronca Schmid e Wellens a Durbuy, Rota 4°: rivivi l'arrivo

GIRO DEL BELGIO - Prima vittoria stagionale per Quiten Hermans, 2a in carriera per il crossista che quest'anno sta andando molto bene anche su strada. Nel finale di Durbuy riesce a stroncare i più quotati Mauro Schmid e Tim Wellens, anche sfruttando la superiorità numerica: con lui c'era Lorenzo Rota che ha chiuso al 4° posto. Schmid diventa comunque il nuovo leader della corsa.

00:01:04, 2 ore fa