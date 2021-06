Ciclismo

Baloise Belgium Tour - Caleb Ewan: "Ancora decisiva la squadra. Ci siamo detti: perché non provarci?"

BALOISE BELGIUM TOUR - Seconda vittoria consecutiva per Caleb Ewan, nonostante la conformazione della tappa non fosse proprio a suo favore. Invece l'australiano ha avuto la meglio di Coquard, Ballerini e Nizzolo e domenica ci proverà ancora per conquistare il tris.

00:02:42, un' ora fa