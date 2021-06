Ciclismo

Baloise Belgium Tour - Caleb Ewan: "Grande lavoro di squadra, se no sarei rimasto dietro all'ultimo strappo"

BALOISE BELGIUM TOUR - Caleb Ewan fa 50 in carriera e ringrazia la squadra per il grande lavoro fatto, visto che l'australiano si era ritrovato in difficoltà sull'ultimo strappo di giornata. Invece la Lotto Soudal è rimasta compatta, ha ripreso Ewan e riportato in testa con la volata preparata con ben tre uomini.

00:02:42, 17 minuti fa