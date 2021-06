Ciclismo

Baloise Belgium Tour - Caleb Ewan, niente tris: "Finale caotico e non avevo grandi gambe"

BALOISE BELGIUM TOUR - Niente tris di vittorie consecutive per Caleb Ewan che, questa volta, è stato battuto da Mark Cavendish. L'australiano, addirittura, non è mai stato in partita, considerando il suo 9° posto nell'ordine d'arrivo. Ewan spiega cosa non ha funzionato in questa ultima tappa del Giro del Belgio.

00:01:49, un' ora fa