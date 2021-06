Ciclismo

Baloise Belgium Tour - Mark Cavendish: "Non ho avuto grandi occasioni e oggi volevo vincere"

BALOISE BELGIUM TOUR - Cavendish si toglie qualche sassolino dalle scarpe, dicendo che non ha avuto grandi chance in questa stagione, dovendo lavorare per i propri compagni di squadra (Sam Bennett su tutti) ad inizio stagione. Qui però è riuscito a vincere contro i grandi velocisti e Cavendish ringrazia soprattutto Ballerini, Morkov, Stybar e Evenepoel.

00:04:05, un' ora fa