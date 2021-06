Ciclismo

Ciclismo, Lotto Belgium Tour - Tutte si guardano e vince Alena Amialiusik a Galmaarden: Wiebes 2a e leader

LOTTO BELGIUM TOUR - Niente bis per Lorena Wiebes che viene anticipata da Alena Amialiusik che vince in solitaria a Galmaarden, anticipando così la volata tra le big. Per la bielorussa è la 32esima vittoria in carriera. Al 2° posto quindi la Wiebes che batte Kopecky, van Dijk e Oyarbide, tenendosi la maglia di leader della generale.

