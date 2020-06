Bernal: “Voglio vincere tutti e tre i grandi giri. Il rapporto con Froome e Thomas è ottimo"

Dal nostro partner OAsport.it

In un intervista rilasciata a La Stampa, Egan Bernal, il vincitore in carica del Tour de France, ha parlato di obiettivi attuali e futuri. Il giovanissimo escarabajo, cresciuto nell’Androni di Gianni Savio, ha già fatto sapere da tempo che nel 2020 il suo obiettivo è ripetersi alla Grande Boucle, mentre nel 2021 pianifica di partecipare al Giro d’Italia per conquistare la maglia rosa. Non è tutto, però.

Un giorno voglio vincere tutti e tre i grandi giri dichiara il colombiano al quotidiano torinese. Successivamente, Bernal prosegue motivando la sua dichiarazione: Il Giro d’Italia è una corsa che porto nel cuore poiché la gara regina del paese che mi ha accolto in Europa. La Vuelta, invece, voglio vincerla per entrare nella storia

Ad oggi sono sette i corridori che, in carriera, sono stati capaci di vincere tutti e tre i grandi giri: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Alberto Contador, Chris Froome e Vincenzo Nibali. Bisogna dire, ad ogni modo, che quella che oggi chiamiamo “Tripla Corona” era molto meno sentita fino a una 15ina di anni fa. I sopraccitati Merckx e Gimondi hanno preso parte solo una volta in carriera alla Vuelta, mentre Hinault e Anquetil si sono presentati al via del grande giro spagnolo in due occasioni.

Durante la sua intervista, inoltre, Bernal ha parlato anche del rapporto con coloro che saranno gli altri due leader del Team Ineos al prossimo Tour de France, vale a dire Chris Froome e Geraint Thomas:

Ho un rapporto eccellente sia con Froome che con Thomas. Ci comportiamo da veri professionisti e tra noi siamo sinceri e ci diciamo le cose in faccia. Sarà la strada a dire che tra noi è il più forte. Dal canto mio, ho molto fiducia nella squadra e nella strategia che vorrà utilizzare per portarci a trionfare.

