Il pit stop di Philippe Gilbert: con i freni a disco è più lunga

A 60 km dall'arrivo c'è una foratura per Philippe Gilbert che è costretto al cambio ruote. Il belga ha tempo anche per una chiacchiera, un po' perché il meccanico non è velocissimo, un po' perché con i freni a disco e sempre più lenta l'operazione.

