Ciclismo

Numero di van der Poel al BinckBank Tour: tappa e maglia, 3° Colbrelli

Non era ancora riuscito a trovare un guizzo in questo BinckBank Tour, ma van der Poel ha fatto un vero e proprio numero sul pavé Geraardsbergen. Non solo la tappa davanti a Naesen e Colbrelli, ma l'olandese si prende anche la classifica generale scavalcando ben quattro corridori.

