Ciclismo

Thimo Willems è il più combattivo: è sua la volata al BinckBank Tour

Interessante sistema sperimentato al BinckBank Tour per valutare il più combattivo di giornata. In un km prestabilito, chi è in fuga fa la volata per aggiudicarsi il premio di quella tappa. Questa volta ha la meglio Thimo Willems.

00:01:23, 8 Visualizzazioni, 38 minuti fa