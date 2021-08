Ciclismo

Ciclismo, Benelux Tour - C'è la rotonda ma Bissegger va dritto: ecco come ha messo in fila Affini e Küng

BENELUX TOUR - C'erano tanti cronoman in questa edizione del Benelux Tour, anche i nostri Edoardo Affini e Matteo Sobrero (il campione nazionale italiano a cronometro). Evenepoel sperava di rimontare posizioni in classifica, ma il colpo lo piazza lo svizzero Bissegger che dà 15'' ad Affini e 20'' a Küng. Poi via via tutti gli altri.

00:01:19, un' ora fa