Ciclismo

Boucles de la Mayenne - Tesson vince la prima volata ad Andouillé: Aranburu e Turgis ko

BOUCLES DE LA MAYENNE - Grande successo per Tesson che li mette tutti in fila ad Andouillé: Welten, Boudat, Lecroq tutti dietro. Turgis addirittura 5°, Aranburu 7°. Il primo degli italiani è Attilio Viviani (39°). Per Tesson è la seconda vittoria stagionale dopo il successo a Maubeuge alla 4 Giorni di Dunkerque.

00:01:12, un' ora fa