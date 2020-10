Ciclismo

Grace Brown si riscatta: dopo il 2° alla Liegi, vince il Brabante

Arrivo in solitaria per la ciclista della Mitchelton Scott che fallita la Liegi, si prende subito un'altra corsa delle Ardenne. Quarto successo in carriera per l'australiana.

00:03:07, 8 Visualizzazioni, 6 ore fa