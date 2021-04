Freccia del Brabante. Corsa con ben 24 muri che metterà a dura prova i corridori, tanto che Alaphilippe e van der Poel hanno preferito un altro tipo di gara di avvicinamento ai propri obiettivi. Niente paura, c'è pur sempre van Aert che cercherà di vincere la sua seconda Classica della stagione Sonny Colbrelli molto carico che punta al bis dopo aver vinto nel 2017. Non finisce qui, perché questa corsa sarà un banco di prova in vista delle tre gare successive: le Classiche delle Ardenne con Amstel, Freccia Vallone e Il Giro delle Fiandre è stato l'appuntamento principe della stagione delle Classiche e delle corse belghe, ma non finisce qui. Prima dell'Amstel Gold Race, ci sarà spazio per la durissima. Corsa con benche metterà a dura prova i corridori, tanto chehanno preferito un altro tipo di gara di avvicinamento ai propri obiettivi. Niente paura, c'è pur sempreche cercherà di vincere la sua seconda Classica della stagione dopo la Gent-Wevelgem . Pochi italiani al via, ma c'è unmolto carico che punta al bis dopo aver vinto nel 2017. Non finisce qui, perché questa corsa sarà un banco di prova in vista delle tre gare successive: le Classiche delle Ardenne con Amstel, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi

Dove seguire la Freccia del Brabante in Diretta tv e live-streaming

Giro d'Italia Nibali, Froome, Pogacar: Giro o Tour? Cosa fanno i big? 18/02/2021 A 16:42

La Freccia del Brabante sarà trasmessa in Diretta su Eusoport 1 (Canale 210 di Sky), visibile anche per gli abbonati a DAZN e Tim Vision, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini a partire dalle 15:30. Il live streaming ( guarda tutti i pacchetti a disposizione ) è attivo con tanti contenuti in più, tra cui la possibilità di gustarsi la corsa senza pubblicità. La Freccia del Brabante sarà visibile anche On Demand su Eurosport Player e in streaming sul sito di Eurosport.it.

Alaphilippe vince il Brabante: che sprint con van der Poel

Il percorso della Freccia del Brabante

Percorso vallonato che va da Leuven, sede di arrivo dei prossimi Mondiali, a Overijse per un totale di 201,7 km complessivi. Pomeriggio intenso perché i corridori dovranno affrontare la bellezza di 24 muri, 8 dei quali su strada in pavé. Non proprio una passeggiata. Si comincia già al km 12,5, con lo Smeysberg (600 metri al 7,3%) che può essere trampolino di lancio per i primi attacchi di giornata. Poi il classico passaggio a Rue de Hal, ma con l'Alsemberg (dopo 71,5 km) si fa sul serio, con una serie ravvicinata di muri in pochi km. Dal km 120 cominciano anche i muri in pavé con l'Hertstraat (300 metri al 6,7%) e il Moskesstraat (550 metri all'8,5%) da percorrere 4 volte ciascuno. Sì perché dal primo passaggio sulla linea d'arrivo a Overijse, inizierà il circuito da ripetere tre volte. Circuito che, oltre all'Hertstraat e il Moskesstraat, che sono i due muri in pavé, prevede anche l'Holstheide (500 metri al 7,4%). L'arrivo stesso a Overijse è piazzato sopra una collinetta di 1 km alla pendenza media del 4,3%.

Tutti i Muri

-Smeysberg: 600 metri al 7,3%;

-Rue de Hal: 1,2 km al 4,9%;

-Alsemberg: 400 metri al 6,5%;

-Sollenberg: 300 metri all'8%;

-Bruine Put: 800 metri al 6,6%;

-Krabbosstraat: 1 km al 6,2%;

-Rue de Nivelles: 1,6 km al 4,4%;

-Rue François Dubois: 600 metri al 4%;

-Hertstraat: 300 metri al 6,7%;

-Moskesstraat: 550 metri all'8,5%;

-Holstheide: 500 metri al 7,4%;

-Overijse (1° passaggio): 1 km al 4,3%;

-Hertstraat: 300 metri al 6,7%;

-Moskesstraat: 550 metri all'8,5%;

-Holstheide: 500 metri al 7,4%;

-Overijse (2° passaggio): 1 km al 4,3%;

-Hertstraat: 300 metri al 6,7%;

-Moskesstraat: 550 metri all'8,5%;

-Holstheide: 500 metri al 7,4%;

-Overijse (3° passaggio): 1 km al 4,3%;

-Hertstraat: 300 metri al 6,7%;

-Moskesstraat: 550 metri all'8,5%;

-Holstheide: 500 metri al 7,4%;

-Overijse (4° passaggio): 1 km al 4,3%.

Van der Poel è uno spettacolo: sua la Freccia del Brabante, battuti in volata Alaphilippe e Wellens

I Muri col pavé

-Hertstraat: 200 metri in pavé con pendenza massima al 9% (da ripetere 4 volte);

-Moskesstraat: 350 metri in pavé con pendenza massima del 15% (da ripetere 4 volte).

Freccia del Brabante: da van Aert a Colbrelli, tutti i favoriti

Con la rinuncia di Alaphilippe (il campione del mondo punterà a Freccia Vallone e Liegi) e van der Poel (che ha messo fine con anticipo alla stagione delle Classiche), non resta che scomettere su Wout van Aert fresco vincitore della Gent-Wevelgem e di due tappe alla Tirreno-Adriatico. Il corridore della Jumbo Visma, però, ha chiuso solo al 6° posto al Giro delle Fiandre e cerca riscatto. Non manca però la concorrenza con la presenza di Michael Matthews (due volte secondo in questa corsa) o ancora Sonny Colbrelli (vincitore nel 2017). L'AG2R arriva con Paret-Peintre, Jungels e Cosnefroy, occhio alla Trek Segafredo di Stuyven che ricomincia le corse di un giorno dopo la rinuncia della squadra al Giro delle Fiandre. Da segnalare anche la presenza di Honoré, Bakelants, Teuns, Theuns, Cort Nielsen, Laporte, Ben Swift, Pidcock, Hofstetter, Coquard, Turgis, Terpstra, Boasson Hagen, Campenaerts, Sbaragli e Vermeersch. Lato Italia, oltre a Colbrelli avremo Diego Ulissi in uscita dal Giro dei Paesi Baschi e ancora Mattia Cattaneo, Stefano Oldani, Kristian Sbaragli e rivedremo Gianni Moscon dopo l'infortunio alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Van Aert, Colbrelli, Matthews, Laporte *****

Ben Swift, Cort Nielsen, Stuyven, Honoré, Coquard, Turgis ****

Jungels, Cosnefroy, Paret-Peintre, Teuns, Bakelants, Campenaerts ***

Hofstetter, Pidcock, Hayter, Madouas **

Sbaragli, Vermeersch, Terpstra *

Tim Wellens, braccio al cielo e dedica a Goolaerts sul traguardo del Brabante

Approfondimenti e dichiarazioni

La festa di Stuyven per la Sanremo: anche Nibali balla sul bus

Informazioni

Mercoledì 14 aprile, dalle 15:30 (collegamento tv)

La casa del ciclismo è tornata: tutto il meglio su Eurosport e GCN

Giro d'Italia Giro d'Italia 2021: percorso e calendario di tutte le tappe 06/02/2021 A 02:11