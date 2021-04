Ciclismo

Freccia del Brabante 2021 - Pidcock brucia tutti: ko van Aert e Trentin! Rivivi la volata

FRECCIA DEL BRABANTE - Trentin e van Aert erano i favoriti in caso di volata, ma alla fine l'ha spuntata proprio Pidcock che dopo 24 muri, 8 dei quali in pavé, aveva ancora benzina nelle gambe. Per il corridore della Ineos Grenadiers è il primo successo in carriera da professionista (su strada).

00:01:44, 26 minuti fa