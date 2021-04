Ciclismo

Freccia del Brabante - Frullata di Pidcock: scatta sul Moskesstraat con van Aert e riprende Trentin

FRECCIA DEL BRABANTE - Dopo l'azione, decisiva, ai -38 km dal traguardo per lasciare il gruppo e riprendere la testa della corsa, Pidcock ci prova ancora. Sul Moskesstraat una seconda fiammata per il corridore della Ineos Grenadiers che si lascia alle spalle tutti gli avversari tranne van Aert. I due, con quattro pedalate, vanno poi a riprendere Trentin in testa.

