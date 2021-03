Ciclismo

Bredene Koksijde Classic - Merlier ci prende gusto: altra volata vinta. Pedersen finisce ko

BREDENE KOKSIJDE CLASSIC - Mads Pedersen ex campione del mondo? Non basta, perché Merlier è davvero un corridore vincente e lo dimostra nuovamente con un bel successo in volata alla Bredene. Insomma, all'Alpecin oltre a van der Poel c'è di più.

00:01:26, un' ora fa