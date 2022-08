Ciclismo

Bretagne Classic - Torna Pogacar, ma vince van Aert con una volata supersonica: rivivi l'arrivo

BRETAGNE CLASSIC - Dopo essere stato sconfitto nella Classica d'Amburgo da Marco Haller, van Aert si riscatta subito conquistando il traguardo di Plouay. Il belga fa 9 in stagione e 39 in carriera (su strada). Battuti allo sprint Laurance, Kamp ma, soprattutto, De Lie, Démare e Girmay, tutti bravi ad inserirsi nell'azione portata via dallo stesso van Aert a 30 km dal traguardo.

