Ciclismo

Bretagne Classic - Van Aert porta via un gruppetto ai -30 km: con lui ci sono anche Girmay, Fiorelli, Piccolo e De Lie

BRETAGNE CLASSIC - Alla fine sarà volata a Plouay, ma non di gruppo. Perché è proprio Wout van Aert a portare via una fuga a 30 km dal traguardo. Con lui ci sono i nostri Filippo Fiorelli e Andrea Piccolo, ma il più velocista di tutti era De Lie, una delle rivelazioni di questo 2022. Van Aert ha però regolato tutti allo sprint, portando a casa la sua vittoria n° 9 in stagione.

00:01:04, 19 minuti fa