Ciclismo

Bretagne Classic - Wout van Aert batte Girmay e De Lie a Plouay e fa 9 in stagione, Pogacar 89*: gli highlights

BRETAGNE CLASSIC - Come ci si poteva immaginare, non c'è stata volata di gruppo a Plouay con van Aert che ha portato via il gruppo da cui far uscire il nome del vincitore a 30 km dal traguardo. E, tra questi, non c'era Pogacar che è rimasto a attardato. Tra i tanti uomini in avanti, van Aert era curato da Girmay e De Lie, ma li ha strapazzati con una grande volata. 9 in stagione e 39 in carriera.

00:02:18, 8 minuti fa