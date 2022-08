Ciclismo

Bretagne Classic - Wout Van Aert: "Fa sempre piacere vincere uno sprint. De Lie ha talento"

BRETAGNE CLASSIC - De Lie ha in pratica tirato la volata a van Aert? Il corridore della Jumbo Visma ha spiegato la dinamica dello sprint dove, evidentemente, in molti si sono sbagliati perché si arrivava da una discesa che aveva messo in difficoltà tutti. Van Aert ha usato così la sua esperienza per regolare il gruppetto arrivato al traguardo.

00:01:29, 15 minuti fa