Ciclismo

De Panne - Van der Poel, che paura! Finisce in un fosso: è cosciente

DE PANNE - Paura per Mathieu van der Poel, il vincitore qualche giorno fa del Giro delle Fiandre. Il corridore olandese puntava a vincere subito la De Panne, ma è finito in un fosso rischiando molto. Per fortuna è cosciente, venendo subito soccorso dalla sua ammiraglia della Alpecin-Fenix.

00:02:20, 3141 Visualizzazioni, un' ora fa