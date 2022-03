Ciclismo

Brugge-De Panne femminile 2022 - Devastante Elisa Balsamo! Rivivi lo sprint imperiale della campionessa del mondo

Con una Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) così in forma c’è davvero poco da fare. Dopo il Trofeo Binda a Cittiglio arriva un’altra perla in questa stagione da campionessa del mondo per l’azzurra: trionfo in volata anche alla Exterioo Classic Brugge-De Panne, altra classica del World Tour.

00:01:17, un' ora fa