Ciclismo, Brugge-De Panne - Battaglin bruciato da Reynders: al belga lo sprint intermedio

BRUGGE-DE PANNE - Nella Classica odierna anche uno sprint intermedio per salire sul podio e, soprattutto, per il premio in denaro. Niente da fare per Enrico Battaglin che è stato anticipato da Jens Reynders, della Vlaanderen-Baloise, partito al momento giusto.

00:01:08, 31 minuti fa