Ciclismo

Ciclismo, Brugge-De Panne - Brutta caduta per Ackermann che va a terra prima della volata

BRUGGE-DE PANNE - Brutta botta per Ackermann che va giù in curva, dopo aver perso l'anteriore, a 1,5 km dal traguardo. Il corridore tedesco della UAE Emirates era pronto ad una volata serratissima, ma non è stato della partita. Niente bis dopo la vittoria qualche giorno fa alla Bredene Classic.

00:00:38, 26 minuti fa