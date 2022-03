Ciclismo

Ciclismo, Brugge-De Panne - Merlier batte Groenewegen, ma ci vuole il fotofinish: rivivi l'intensa volata

BRUGGE-DE PANNE - Merlier fa tre in stagione e porta a casa la Brugge-De Panne grazie ad un'incredibile volata su Groenewegen. Serve il fotofinish per avere la certezza del successo del belga che sopravanza il neerlandese per qualche millimetro. Ottimo 3° posto per Bouhanni, lontani Démare e Cavendish.

00:02:11, 19 minuti fa