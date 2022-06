Taco van der Hoorn ha vinto la 102esima edizione della Classica di Bruxelles, corsa in linea dalla grande tradizione storica. Giornata da incorniciare per il neerlandese della Intermarché-Wanty-Gobert che ha finalizzato nel migliore dei modi una lunghissima fuga. Dieci corridori hanno dato il via all’attacco da lontano facendo prendere più di uno spavento ad un gruppo troppo remissivo. I battistrada sono riusciti a sfruttare al meglio le cadute che hanno costellato il segmento provocando frequenti rallentamenti: purtroppo anche l’azzurro Davide Ballerini è stato obbligato al ritiro.

Settima vittoria in carriera per il ventottenne originario di Rotterdam

Le squadre dei velocisti, sbucate fuori troppo tardi, non hanno potuto far altro che giocarsi le posizioni di rimpiazzo. Nell’ultimo chilometro il belga Thimo Willems (Minerva Cycling) ha provato a sorprendere i compagni d’avventura con uno scatto anticipato, subendo la rimonta di Van der Hoorn ad un soffio dalla linea del traguardo. Completa il podio l’austriaco Tobias Bayer (Alpecin-Fenix).

Settima vittoria in carriera per il ventottenne originario di Rotterdam, già al trionfo in una tappa del Giro d’Italia (2021). Nessun azzurro è riuscito a conquistare la top10, grande deluso il favorito della vigilia Tim Merlier.

Rimonta pazzesca di van der Hoorn: sorpasso e vittoria all'ultimo metro

