La stagione 2022 di ciclismo si preannuncia particolarmente ricca e intensa con tantissimi appuntamenti in calendario: ci aspettano nove mesi decisamente densi di eventi, tutti da seguire con grande attenzione. Tra Grandi Giri, Classiche Monumento, Mondiali, Europei, corse minori ci sarà davvero da divertirsi. La grande partenza è prevista dal 20 al 26 febbraio , l’ormai tradizionale Giro degli Emirati Arabi Uniti. L’ultima tappa sarà in contemporanea con il sempre Il calendario italiano si aprirà il 2 marzo con il classico Trofeo Laigueglia, seguito tre giorni dopo dalle Strade Bianche (5 marzo) e poi dalla Tirreno-Adriatico (7-13 marzo). La Corsa dei Due Mari sarà sempre in contemporanea con la Parigi-Nizza (6-13 marzo). con tantissimi appuntamenti in calendario: ci aspettano nove mesi decisamente densi di eventi, tutti da seguire con grande attenzione.ci sarà davvero da divertirsi. La grande partenza è prevista con l’UAE Tour , l’ormai tradizionale Giro degli Emirati Arabi Uniti. L’ultima tappa sarà in contemporanea con il sempre prestigioso Omloop Het Niuewsblad in Belgio , seguito tre giorni dopo dallee poi dalla. La Corsa dei Due Mari sarà sempre in contemporanea con la

Ad

La Milano-Sanremo è in programma il 19 marzo

Tour de La Provence Finisce la corsa di Ganna: viene squalificato, ecco perché 13/02/2022 A 18:33

La Milano-Sanremo è in programma il 19 marzo e inizierà così la lunga primavera delle Classiche Monumento: Giro delle Fiandre il 3 aprile, Parigi-Roubaix il 17 aprile, Liegi-Bastogne-Liegi il 24 aprile. L’Inferno del Nord andrà in scena una settimana dopo il previsto, invertendosi di data con la Amstel Gold Race (10 aprile). Chi vorrà farsi trovare pronto al Giro d’Italia avrà ampia scelta con Giro di Sicilia (12-15 aprile), Tour of the Alps (18-22 aprile), Giro di Romandia (26 aprile-1 maggio). La Corsa Rosa avrà luogo dal 6 al 29 maggio.

Prima vittoria per Pogacar ma che spettacolo Ganna in salita: gli highlights

Ci sarà un mese di spazio prima del Tour de France (1-24 luglio), anticipato come sempre da Giro del Delfinato (5-12 giugno), Giro di Svizzera (12-19 giugno) e Campionati Nazionali (22-26 giugno). Gli Europei avranno luogo a Monaco nell’ambito degli European Championships (sono previste le rassegne continentali anche di altri sport) dall’11 al 21 agosto, mentre la Vuelta di Spagna si correrà dal 19 agosto all’11 settembre.

Il finale di stagione

Mondiali in calendario a Wollongong (Australia) dal 18 al 25 settembre, il Giro di Lombardia sarà l’ultima Classica Monumento (8 ottobre) e sarà contornato da diversi appuntamenti italiani (Giro dell’Emilia, GP Beghelli, Coppa Bernocchi, Tre Valli Varesine, Gran Piemonte, Coppa Agostoni, Giro del Veneto). La stagione si concluderà in Cina con il Tour of Guangxi (13-18 ottobre), ultima prova World Tour. Di seguito il calendario della stagione di ciclismo 2022: sono indicate tutte le gare di livello World Tour e le principali della programmazione italiana.

Prima vittoria per Pogacar ma che spettacolo Ganna in salita: gli highlights

CALENDARIO CICLISMO 2022: DATE E PROGRAMMA CORSE

IN GRASSETTO LE GARE DI LIVELLO WORLD TOUR

20-26 febbraio UAE Tour (negli Emirati Arabi Uniti)

26 febbraio Omloop Het Nieuwsblad (in Belgio)

2 marzo Trofeo Laigueglia (in Italia)

5 marzo Strade Bianche (in Italia)

6-13 marzo Parigi-Nizza (in Francia)

7-13 marzo Tirreno-Adriatico (in Italia)

16 marzo Milano-Torino (in Italia)

19 marzo Milano-Sanremo (in Italia)

20 marzo Per Sempre Alfredo (in Italia)

21-27 marzo Vuelta Catalunya (in Spagna)

22-26 marzo Settimana Coppi e Bartali (in Italia)

23 marzo Brugge-De Panne (Belgio)

25 marzo Saxo Bank Classic (in Belgio)

27 marzo Gent-Wevelgem (in Belgio)

27 marzo GP Industria & Artigianato (in Italia)

30 marzo Dwars door Vlaanderen (in Belgio)

3 aprile Giro delle Fiandre (in Belgio)

4-9 aprile Giro dei Paesi Baschi (in Spagna)

10 aprile Amstel Gold Race (nei Paesi Bassi)

12-15 aprile Giro di Sicilia (in Italia)

17 aprile Parigi-Roubaix (in Francia)

18-22 aprile Tour of the Alps (in Italia/Austria)

20 aprile Freccia Vallone (in Belgio)

24 aprile Liegi-Bastogne-Liegi (in Belgio)

26 aprile-1 maggio Giro di Romandia (in Svizzera)

1° maggio Eschborn-Francoforte (in Germania)

6-29 maggio Giro d’Italia (in Italia)

2 giugno Giro dell’Appennino (in Italia)

5-12 giugno Giro del Delfinato (in Francia)

12-19 giugno Giro di Svizzera (in Svizzera)

22-26 giugno Campionati Nazionali

1-24 luglio Tour de France (in Francia)

13-17 luglio Settimana Ciclistica Italiana (in Italia)

30 luglio Classica di San Sebastian (in Spagna)

30 luglio-5 agosto Giro di Polonia (in Polonia)

7-13 agosto Benelux Tour (in Paesi Bassi/Belgio/Lussemburgo)11-21 agosto Europei (a Monaco, Germania)

19 agosto-11 settembre Vuelta di Spagna (in Spagna)

21 agosto Classica di Amburgo (in Germania)

28 agosto Bretagne-Classic (in Francia)

9 settembre GP de Quebec (in Canada)

11 settembre GP de Montreal (in Canada)

17 settembre Memorial Marco Pantani (in Italia)

18 settembre Trofeo Matteotti (in Italia)

18-25 settembre Mondiali (a Wollongong, Australia)

1° ottobre Giro dell’Emilia (in Italia)

2 ottobre GP Beghelli (in Italia)

3 ottobre Coppa Bernocchi (in Italia)

4 ottobre Tre Valli Varesine (in Italia)

6 ottobre Gran Piemonte (in Italia)

8 ottobre Giro di Lombardia (in Italia)

10 ottobre Coppa Agostoni (in Italia)

12 ottobre Giro del Veneto (in Italia)

13-18 ottobre Tour of Guangxi (in Cina)

16 ottobre Veneto Classic (in Italia)

Impresa Colbrelli, van der Poel è ko: rivivi la volata nel velodromo

Ciclismo Colbrelli, Caruso, Ganna: da 0 a 10, il pagellone del 2021 29/12/2021 A 21:36