Ciclismo

Ciclismo, Mondiali Fiandre 2021: Clamoroso! I lituani un'ora in ritardo alla partenza, niente gara

MONDIALI CICLISMO - Mentre i rivali si davano battaglia, i due corridori lituani non erano ancora arrivati alla partenza della prova in linea junior. È successo davvero, con i due atleti in questioni ovviamente costretti a rinunciare alla prova iridata.

00:00:23, 19 minuti fa