Filippo Ganna nella Marina di Ginosa ad Alberobello avremo 237,1 km vallonati che lascia le porte aperte a qualsiasi tipo di scenario. Ci fosse stato Sonny Colbrelli, Nibali a Rebellin alla loro Trentin, Ballerini, Vendrame e Formolo che cercheranno la maglia tricolore. Ben 130 corridori iscritti, sarà uno spettacolo, con la speranza di vedere la maglia tricolore subito esibita al prossimo Tour de France. Dopo il successo dinella cronometro di San Giovanni al Natisone , domenica 26 si assegna la maglia tricolore per la prova in linea con un percorso molto impegnativo in terra pugliese. Daadavremo 237,1 km vallonati che lascia le porte aperte a qualsiasi tipo di scenario. Ci fosse stato Sonny Colbrelli, il vincitore dello scorso anno , ci saremmo sbilanciati dandogli ancora i gradi di favorito vista la conformazione della corsa, ma non mancheranno i big. Daalla loro ultima recita , ache cercheranno la maglia tricolore. Ben 130 corridori iscritti, sarà uno spettacolo, con la speranza di vedere la maglia tricolore subito esibita al prossimo Tour de France.

Il percorso

Ad

Primi 16 km in pianura, poi si comincia a salire verso Ginosa. Discesa e nuova salita verso Gravina di Ginosa in quella che è la prima vera asperità di giornata, con un'ascesa che tocca anche il 16% di pendenza. Sarà l'occasione ideale per vedere la fuga comporsi. Una volta arrivati a Laterza, si entra nel circuito che misura 37,6 km. Prima parte 'scorrevole', per così dire, ma nella seconda parte avremo strada vallonata, con pochi metri di pianura, inclusa la salita di Gaudella che riporta tutti a Laterza. Dopo 90 km si esce dal circuito per dirigersi verso Mottola, con la salita più dura del percorso: 2 km al 10% di pendenza media. Un buon antipasto al nuovo circuito, quello di Noci di 33,5 km. Circuito che vede anch'esso tanti km di dislivello e la salita del Coreggia. Dopo 146,8 km si arriva ad Alberobello con il primo passaggio sulla linea del traguardo. Ci sarà un secondo giro sempre di 33,5 km e, infine, altri quattro giri dentro Alberobello da 14,2 km. All'interno di questo terzo circuito, chiamiamolo così, c'è sempre la salita del Coreggia che potrà rappresentare il trampolino di lancio per qualche attacco.

I favoriti

Matteo Trentin che, dopo un lavoro specifico Andrea Bagioli, uno dei giovani che stanno emergendo nell'ultimo periodo. Il corridore di Sondrio arrivava da buoni piazzamenti al Giro del Delfinato, è veloce anche lui, e spera di lanciare un segnale alla sua squadra visto che, al momento, la Quick Step non l'ha inserito tra i Percorso da Classiche, vallonato e con buona probabilità di volata finale. Il grande indiziato èche, dopo un lavoro specifico per supportare Pogacar al Tour , vuole prendersi l'ebrezza di diventare campione nazionale italiano, cosa che ancora non gli è riuscita in carriera. Quest'anno è tornato alla vittoria e spera di arrivare ad Alberobello in un gruppetto per battere tutti nello sprint ristretto. Occhio però ad, uno dei giovani che stanno emergendo nell'ultimo periodo. Il corridore di Sondrio arrivava da buoni piazzamenti al Giro del Delfinato, è veloce anche lui, e spera di lanciare un segnale alla sua squadra visto che, al momento, la Quick Step non l'ha inserito tra i preconvocati per il Tour

Possibile arrivo allo sprint, ma non per velocisti puri visto i 237,1 km tutti vallonati. Ma abbiamo anche i passisti veloci che in queste condizioni possono resistere a degli attacchi come Davide Ballerini o Andrea Vendrame. Arriva molto bene anche Niccolò Bonifazio e non trascuriamo uno come Giacomo Nizzolo che su questi percorsi dà sempre il meglio di sé. C'è da vedere, però, come arriverà a questo appuntamento il corridore della Israel PremierTech, già due volte campione nazionale, che in questa stagione non si ancora sbloccato.

E poi sarà l'ultima volta di Vincenzo Nibali che ha vestito la maglia tricolore già in due occasioni. Vuole piazzare il colpo in questi ultimi mesi di carriera? Perché no, anche se dovrà riuscire ad andarsene nell'ultimo giro del circuito e provare ad involarsi in solitaria al traguardo di Alberobello.

Trentin, Bagioli *****

Bonifazio, Ballerini, Nizzolo, Vendrame ****

Oldani, Consonni, Formolo, Covi, Albanese ***

Cimolai, Rota, Sobrero, Fiorelli, Gabburo, Ulissi, Bettiol **

Viviani, Nibali, Tiberi, Pasqualon, De Marchi, Ciccone, Masnada, Felline, Conti *

Dove vedere i Campionati nazionali italiani in tv e live-streaming

La gara dei campionati nazionali italiani su strada sarà visibile su Rai Sport HD dalle 14.50 alle 15.50, prima del passaggio su Rai 2. La corsa sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

Info utili

-Orario di partenza: 10.45;

-Orario d'arrivo: tra le 16.15 e le 16.49;

-Lunghezza: 237,1 km;

