ha rimesso in palio il titolo Tricolore vinto lo scorso anno : chi riuscirà a diventare il nuovo campione italiano. Il percorso di Alberobello è da Classica , duro e con quasi 250 km da affrontare sin dal mattino. Possibile arrivo con uno sprint ristretto, con quei corridori che saranno riusciti ad evadere nel circuito finale di Noci. Ma andiamo a vedere la startlist completa della prova di quest'anno, per capire i favoriti di giornata. E per capire, anche, chi non si è presentato scatenando le ire diche se l'è presa con chi ha dato forfait per questa prova.