Ciclismo

Campionati nazionali - 6° titolo a crono per Audrey Cordon-Ragot, il 2° consecutivo: distrutte le avversarie

CAMPIONATI NAZIONALI - In Francia, vince sempre Audrey Cordon-Ragot le prove a cronometro. La ciclista della Trek Segafredo bissa il successo dello scorso anno e fa 6 in carriera ai campionati nazionali. Battuta la Labous per 27'' e la Kerbaol per 35''.

00:03:52, un' ora fa